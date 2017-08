Lemberäpparid Põhja-Tallinnast tähistasid kümne tegevusaasta täitumist uue eepilise singliga "Olen valmis", kus räpivad enda saavutustest ja populaarsusest. Põhja-Tallinn pole muusikakriitikute poolt kunagi väga armastatud polnud, millele on bänd ka sagedasti vastanud riimides. Nii ka seekord.

Muusikamaailmas on tülitsevad artistid tavalised - Salieri versus Mozart, Tupac ja Notorius BIG, Liam Gallagher kõigi vastu. Eestis pole nii mastaapseid konflikte veel olnud, kuid lõpuks näib asi ka meil paranevat, sest multitalent Madis "Tursk" Aesma võttis eile arvustada Põhja-Tallinna uue singli ja tegi seda väga jõuliselt.

"Huvitav ülesehitus uuel eeposel. Esimese 2 mintsa jooksul ei saa ühestki sõnast aru, mida see dude seal tunnelis tulistab, siis aga järsku lendab majja vana hea Metsik Tõbi (Põhja-Tallinna räppar Jaanus "Wild Disease" Saks - toim.), saabub loo esimene "aeg seisab" moment ja vanameister deklareerib: "Ma olen Eesti hiphopi alustala, lubage mul oma kõnega nüüd alustada." Edasi pole jõudnud vaadata, nii pikk lugu. Võibolla homme. Ei, hea, et poisid teevad, jumala eest! Koos selle Roheliste erakonna hitiga on täna olnud Eesti muusikaloos päris omapärane päev," kirjutas Aesma eile näoraamatus.

Aesma siiski ei andnud alla ja kuulas pealt kuus minutit kestvat laulu edasi. "Taadil ikka suurushullustus kerge käes: "olen üles ehitand oma impeeriumi". tere talv!" resümeeris ansambli Ans. Andur bassimehest laulja Aesma. "(Laulu - toim.) pikkuse järgi jah võiks öelda, et see on vist sis nende November Rain."

Indimees dissib lemberäppareid täiega. (kuvatõmmis)





Kriitikakahurit jätkus veel edasisekski, kui vestlusesse sekkusid mitmed indi-skeenes tuntud plaadikeerutajad nagu Kersten Kõrge ja Berk Vaher.

Kuna ka Põhja-Tallinnas ei räpi ainult Wild Disease, vaid ka teisi tegelasi, siis tekitab indimeestel küsitavusi ka nende räpioskused. "Kurat, selle teise räppari sõnadest ei saa ka midagi aru. nagu ütleks mitu korda "šnitsel" ja siis midagi, mis kõlab nagu "tupeluristi". 03:20 why?" arutleb Aesma edasi.

Arutlusega liitub ka muusikakriitik ja DJ Siim Nestor, kes laiemale publikule sai tuntuks, kui Jaanus "Wild Disease" Saks tituleeris ta aastavahetusel "aasta jobiks". Selle tiitli teenis Nestor, kuna julges raadioeetris räppareid kritiseerida.

Jaanus Saks tegi tabeli. Siim Nestor võitis. (kuvatõmmis)

""Olen räpi Oscar/ma olen su bakter" või? Hahahaaa!" naerab Nestor. "Jah. Kahju, et mind loos sees polnd. "Astub ligi kriitik Nestor/vastan läbi on su best of/räppida ma oskan/olen räpi Oscar/ma olen su bakter.""

Lõpetuseks võtab Aesma Põhja-Tallinna uue loo narratiivi tabavalt kokku. "P**** küll, kui tühi jutt ikka see kõik on. null vaimukust või mingit mõttearendust, aint ühe koha peal. "tra ärge mölisege nii palju, me sitaks asju teind ja sitaks kaugele jõund ja te ikka mölisete, kuigi meil sitaks fänne jne mida teil kellelgi pole ju. ärge mölisege!" (korrata u 50 korda erinevas sõnastuses)," lõpetab Aesma.

Õhtuleht jääb siinkohal ootama Põhja-Tallinna vastust indi-meeste kriitikale. Loodetavasti tuleb see varsti!

Kui te küsite, et kes on Madis Aesma, siis lisame siia mõned teosed tema repertuaarist.

Näiteks laulab ta Ans. Anduri laulus "Kare tekk".

Samuti on ta väiksem pool kollektiivist Köök

Ja tema laulud on surematuks lõõritanud Märt Avandi ja Ott Sepp.