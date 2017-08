Kolmapäeva õhtul levis kulutulena uudis, et Moskva südalinnas on suur veoauto ramminud jalakäijaid. Moskva politsei pressiteenistuse teatel on tegemist libauudisega.

Politsei andmetel on liialdatud uudises ka terake tõtt. Nimelt kaotas veoauto MAZ täna pärastlõunal Moskva südalinnas juhitavuse ning sõitis teelt välja. Sündmuse tagajärjel said kaks inimest viga ning nad toimetati haiglasse, kirjutavad Novaja Gazeta, Kommersant ja mitmed teised väljaanded.

Juht põgenes sündmuskohalt, ent saadi paar tundi hiljem kätte. Võimude teatel polnud autojuhi teguviis tahtlik ning tegemist oli õnnetusega. Kas juht oli kaine ning juhilubadega, võimud veel avalikkusele öelnud ei ole.

"Sündmuse täpseid asjaolusid kontrollitakse," sõnas politsei pressiteenistuse esindaja Juri Titov. "Meedias leviv info, et veoauto sõitis rahvamassi sekka pealinna südames, pole tõsi."