Kui ülejäänud saatejuhtidega võtsid saatetegijad ise ühendust, siis Heli pääses saatesse avaliku konkursi kaudu. „Tegelikult oleksin ma võinud Raidule („Terevisiooni“ režissöör Rait-Roland Veskemaa – toim) lihtsalt helistada, aga ma mõtlesin, et jätan asja saatuse hoolde – et kui saan konkursilt edasi, siis saan, kui ei, siis ei. Ja see võttis vastutuse minu õlult ära, sest ma proovisin, aga otsustasid teised,“ jutustab naine.

Luik soovis ametit vahetada ka seetõttu, et tal pere – elukaaslase, lapse ja koera – jaoks rohkem aega jääks. Kahjuks on filmiprodutsendi elu niivõrd tihe, et aega millekski muuks tihtipeale ei jätkugi. Enda tehtud filmideks julgeb ta nimetada „Polaarpoissi“ ja „Nullpunkti“, kus ta tegutses tegevprodutsendina.

„Filmiprodutsendina ma nüüd enam ei jätka. Ma ei saa öelda, et ma ei tee seda enam kunagi, kuid ma tahan olla täispikkade mängufilmide tegevprodutsent ja selleks on vaja tohutult aega. See töö kestab 28 tundi päevas ja kaheksa päeva nädalas. Hea küll, see võib kesta kuus kuud ja pärast seda kuus kuud ei tee midagi, aga minu perekond ei saa niimoodi hakkama ja ma pean asja mõistlikult võtma. „Terevisioonis“ on meil ametikoht Martin Veismaniga justkui kahepeale, nii et meil on nagu poole kohaga töö. Martin jätkab ka oma disainifirmaga, minul on siis minu pere. Kunagi teen ehk ka veel filme!“ on Luik lootusrikas.

Tahab rääkida lastekasvatusest

Luik peab oma parimateks külgedeks saatejuhina siirust ja vahetust.

„Ehk on see hea, et ma olen puhas leht ja ma tean väga hästi, kuidas käib töö kaamera taga? Olles kaamera taga, olen ma välja mõelnud, milline ma võiks olla kaamera ees ja ehk seetõttu andis „Terevisiooni“ meeskond mulle võimaluse seda realiseerida. Ma tõesti ei tea, millega ma neid võlusin! Saatejuhi seisukohast ma olen inimene tänavalt, mul ei ole vastavat tausta, ma ei ole kunagi elus intervjuud teinud, nii et ma alustan täiesti nullist,“ tunnistab ta, lisades, et õpib saatejuhtimist raamatutest ja teiste intervjuusid vaadates.

„Mu lemmikteemad praegu on lapsed, beebid ja nende kasvatamine, sest see on minu jaoks igapäevane asi. Olen mõelnud, et sellest teemast võiks rohkem rääkida, sest see kütab kirgi ja puudutab nii paljusid meist. Igaüks kasvatab ju last täiesti erinevalt, aga samal ajal väga õigesti,“ kirjeldab Luik teemasid, mida ta tahab kajastama hakata. „Kindlasti on mu teemadeks veel filmindus ja loodus. Ma jalutan looduses väga palju, sest meil on koer, samuti teeme pidevalt perega väljasõite ja matkame!“

Luik tunnistab, et hirm läbikukkumise ees on päris suur. „Kardan, et vaataja ei võta mind omaks, et ma räägin suvalist möla ja kõik mõtlevad, et mida ma teen seal. Kardan just televaataja silmis läbi kukkuda – et kui keegi näeb mind ekraanil, siis tal läheb tuju nii halvaks, et ta ei tahagi tööle minna!“ sõnab Luik.

Kuid saagu, mis saab, poole pealt naine hommikusaatest ära joosta ei kavatse.