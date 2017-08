31. augustil 1997 veidi pärast keskööd ootab printsess Diana luksuslikus Ritzi hotellis limusiini, mis teda ja tema uut kavaleri Dodi al-Fayedi läbi sumeda Pariisi sõidutaks. Ta on õnnelik ja hoiab Dodil käest kinni. Veerand tundi hiljem on Dodi surnud ja Dianal seisab ees paar viimast kirjeldamatult piinarikast elutundi.

Henri Paul (41), Dodi isale kuuluva Ritzi hotelli turvaülema asetäitja, töötanud Fayedi alluvuses ligi 11 aastat.

Trevor Rees-Jones (29), endine sõjaväe langevarjur, Diana ihukaitsja.

30. august 1997

ÕNNELIK NAINE: Printsess Diana 30. augustil kell 16:35 koos oma kavaler Dodiga Ritzi hotelli liftis. Aasta varem, 28. augustil 1996 oli ta saanud prints Charlesist lahutuse ja nautis nüüd romantilises Pariisis vaba naise elu. (VIDA PRESS)

16.35: Dianat ja Dodit võib viimase isale kuuluva Pariisi hotelli Ritz turvakaameras näha fuajeesse sisenemas ja lifti poole kõndimas. Dianal on seljas helehall pükskostüüm ja käes valge kandekott. Dodi on riietunud üleni musta. Neil on seljataga idüllilised üheksa päeva Vahemere ääres, Dodi perele kuuluval jahtlaeval Jonikal. Liftikaamera jäädvustuses toetub Diana seljaga liftinurka ja naeratab. Ta paistab õnnelik ja rahuolev.

16.38: Kuulsat paarikest nähakse Keiserliku sviidi fuajees suundumas numbrituppa 102.

17.37: Dodit nähakse sviidist lahkumas koos Diana turvamehe Trevor Rees-Jonesiga. Nad sõidavad kahekesi mainekasse Repossi juveeliärisse ja naasevad üheksa minuti pärast. Fayedil on käes poest pärit brošüür. Repossi töötaja toimetab hiljem Diana ja Dodi sviiti kaks sõrmust.

18.54: Paarike lahkub hotellist. Nad sõidutatakse Dodi korterisse Triumfikaare lähistel.

19.00: Ritzi turvaülema asetäitja Henri Paul lõpetab tööpäeva.

21:51: Diana ja Dodi naasevad Ritzi ning einetavad restoranis kuni kella 22.01ni.

22.08: Henri Paul naaseb hotelli, sest tal on palutud staarikliente Dianat ja Dodit öösel sõidutada.

22.20: Fayed räägib öise valveadministraatoriga, kes pöördub seejärel Pauli ja veel kahe Ritzi autojuhi poole.

22.30: Paul läheb Place Vendôme’i platsile hotelli ees ja räägib vähemalt kolmel korral kõmupiltnikega, kes kuulsat paari seal varitsevad. Fotograafe oli hotelli lähistel nähtud alates kella 16st.

22.43: Paul siseneb Bar Vendôme’i ja väljub 25 minutit hiljem koos Rees-Jonesiga.

23.51: Mercedes ja Range Rover saadetakse pettesõitu tegema, kontrollimaks ootel püsivate fotograafide reageeringut.

31. august 1997

00.06: Tumeda pintsaku ja valgete pükstega Diana ja heleda tuulepluusiga Dodi lahkuvad Keiserlikust sviidist eesmärgiga sõita tagasi Dodi korterisse.

VARGNE PUUDUTUS: Öösel Ritzist lahkuma valmistudes hoidis Dodi Dianat hellas embuses. Diana surus sõrmed vargsi ümber kavaleri käe. (VIDA PRESS)

00.10: Paarike jääb turvamehe ja sohvri seltsis liftiga alla sõites turvakaamera lindile. Paistab, et nad naljatavad – Diana tõstab käe näo ette ja itsitab naerda. Nad saabuvad fuajesse, kus Dodi asetab käe ümber Diana piha. Diana võtab tal selja tagant käest kinni. Nad valmistuvad hotellist lahkuma.

SURMASÕIT ALGAB: Diana ja Dodi Ritzi tagauksest väljumas, et autosse istuda. (VIDA PRESS)

00.20: Kuulus paar istub Mercedes Benz S-280sse, mida juhib Henri Paul. Pauli kõrvale istub Rees-Jones. Autole järgneb mootorratastel vähemalt kaks fotograafi. Ühelgi autos istujal pole turvavöö kinni. Mõni minut hiljem sööstab Mercedes Alma silla tunnelisse. Auto kiirus on umbes 100 km/h – lubatust kolm korda rohkem.

SURMAKUTSAR: Õnnetuseelsel õhtul mitu klaasi alkoholi pruukinud Henri Paul rammis kõmupiltnike eest minema kihutades Alma tunneli posti. Tema ja Dodi hukkusid silmapilkselt, lootusetult vigastatud Diana suri mõni tund hiljem. (VIDA PRESS)

00.25: Mercedes rammib 13. tunneliposti. Henri Paul ja Dodi saavad silmapilk surma. Lahkamisel selgub, et Paul oli pruukinud alkoholi kolm korda üle lubatud normi. Rees-Jones ja Diana on rängalt vigastatud. Esimesena saabub õnnetuspaigale fotograaf Romuald Rat.

DIANA IHUKAITSJA: Trevor Rees Jones oli ainus, kes tragöödiast eluga välja tuli. Turvamees sai ränki vigastusi, tema nägu tuli uuesti üles ehitada ja ta ei mäletanud õnnetusest peaaegu midagi. (VIDA PRESS)

00.26: Noor kiirabiarst Frederic Mailliez sõidab parajasti mööda, kui märkab avarii teinud sõidukit. Ta on õnnestuspaigal esimese arstina ja teeb esimese telefonikõne võimudele.

00.28–00.30: Saabuvad kaks esimest politseinikku. Nad hakkavad kogunevate kõmufotograafide eest õnnetuspaika isoleerima. Diana on siis veel elus ja kõmupiltnikud üritavad temast fotosid teha.

00.32: Saabuvad tuletõrje- ja kiirabiautod. Kaheksa kõmupiltnikku vahistatakse õnnetuspaigal ja viiakse küsitlemisele.

01.15: Politsei kinnitab, et Fayed ja Paul on surnud.

01.25: Kiirabiauto printsessiga lahkub haigla suunas. Diana on juba üle elanud infarkti.

01.55: Diana kiirabiauto peatub viieks minutiks, et meedikud saaksid talle adrenaliini süstida.

02.06: Sõiduk jõuab viimaks Pitié- Salpêtrière’i haiglasse. Dianale tehakse ligi kaks tundi otsest südamemassaaži.

04.00: Printsess Diana tunnistatakse surnuks. Ainsana jääb õnnetuses ellu tema turvamees.

04.41: Briti juhtiv meediaagentuur Press Association avaldab teate: Briti allikate andmeil on Walesi printsess Diana surnud.

SÜÜTUD OHVRID: Mohamed al-Fayed kümme aastat tagasi Harrodsi kaubamajas, kuhu ta lasi püstitada Dianale ja Dodile mälestusmärgi „Süütud ohvrid“. (VIDA PRESS)

VANDENÕUTEOORIAD: kas Diana ja Dodi surm oli Briti kuningakoja kätetöö? Kuhu kadus valge Fiat?

Mohamed al-Fayed ei leppinud Prantsuse kohtu otsusega, et tema poja ja Diana surma põhjustas autojuht Henri Pauli joove ning sellest johtunud ülemäärane kihutamine. Dodi isa usub endistviisi: Diana tapeti, et ta ei saaks tema moslemist pojaga abielluda.

Prantsuse kohus vabastas kõmufotograafid kõigist süüdistustest. Briti kohus pani piltnikele süüks liiklusohtliku olukorra tekitamist, kuid ei leidnud märke vandenõust, milles Fayed tänini veendunud on.

Mohamed al-Fayed on Diana ja Dodi surmast saadik väitnud, et armupaar tapeti kuninganna Elizabeth II abikaasa prints Philipi ja nende poja, Diana endise mehe prints Charlesi korraldusel. Veretöö olevat täide viinud salateenistus MI6, mis lavastas Pariisi tunnelis autoõnnetuse. „Ma tean isegi nende MI6 agentide nimesid, kes mõrvas osalesid,” kinnitas ta 2003. aasta intervjuus.

Fayedi sõnul olevat kuningakoda iga hinna eest püüdnud Diana ja moslemist Dodi abiellumist ära hoida. Harrodsi ja Ritzi omanik väitis, et paaril oli plaanis pärast Pariisist lahkumist oma kihlusest teatada. Kihlasõrmuse soetas Dodi surmaeelsel õhtul Repossi ärist. Lisaks kinnitas ta, et Diana oli tema pojast rase. Printsess öelnud seda talle telefonikõnes tund enne tragöödiat. Selle lapse sündimine aga olevat olnud Briti kuningakojale vastuvõetamatu.

Vandenõuteooria kohaselt balsameeriti Diana surnukeha Pariisi haiglas nii kiiresti just selleks, et rasedust varjata. Tegelikult oli surnukeha hakanud leitsakus lagunema. Lahang näitas Prantsuse võimude kinnitusel, et jutt Diana lapseootusest ei vastanud tõele. Ka mitmed tunnistajad rõhutasid: Diana võttis rasedusvastaseid tablette ja tal oli vahetult enne hukkumist menstruatsioon.

Diana kauane ülemteener Paul Burrell väitis hiljem, et Diana oli talle kaks päeva enne surma pihtinud: Dodi kinkis talle sõrmuse, mis sobis komplektiga, mille kavaler oli talle varem andnud. Kuid see polnud kihlasõrmus, kinnitas Diana, ja hingas kergendatult välja. Tal polevat olnud mingit tahtmist Dodiga kihluda. Ka printsessi kauane erasekretär väitis hiljuti, et Dodi olnud abieluikkest vabanenud Dianale vaid suveromanss.

Fayed väitis, et Diana kartis oma elu pärast ja pihtis talle sellest. Ka Diana kauane ülemteener Paul Burrell kinnitas: Diana oli veendunud, et keegi kavatseb talle autoavarii korraldada. Seda olevat Diana rääkinud juba kaks aastat enne surma. Printsessi hirmust annab tunnistust kiri, mille ta kirjutas oma usaldusisikule Burrellile 1996. aasta oktoobris. „Praegune faas mu elus on kõige ohtlikum,” väitis Diana paar kuud pärast tema ja Charlesi abielulahutuse jõustumist. Keegi, kelle nime kirja avaldanud Daily Mirror laimusüüdistust kartes ei trükkinud, „plaanib minu autoga õnnetust, pidurite ülesütlemist ja ränka peatraumat, et Charles saaks vabalt abielluda”. Diana oli veendunud, et Charles ei saa oma ammuse armukese Camilla Parker-Bowlesiga tema eluajal paari astuda, kartes avalikkuse hukkamõistu. Walesi prints ja Camilla abiellusid 2005. aasta aprillis.

1999. aastal lubas Fayed miljon naelsterlingit sellele, kes aitab tal leida Diana ja Dodi surmasõidus osaleda võinud salapärase valge Fiat Uno. Prantsuse võimude uurimine näitas, et Mercedes oli enne õnnetust tõepoolest kergelt kokku põrganud valge Fiatiga. Kontrolliti lausa 40 000 seda marki ja värvi autot, kuid õiget masinat pole siiani leitud.

2006. aasta detsembris avalikustati lord Stevensi juhitud Briti erikomisjoni raport, mis tõrjus kõik vandenõuteooriad: „Printsess Diana jäänuks ellu, kui ta oleks kinnitanud turvavöö.“

EMA SILMATERAD: Printsid William ja Harry koos emaga 1988. aasta suvel ja tänavu mais Williami naiseõe Pippa Middletoni pulmas. (Reuters/Scanpix)

Pojad William ja Harry jätkavad Diana elutööd

Britid ei kutsunud Dianat asjata südamete printsessiks – ta tegutses väsimatult sadade heategevusfondide eesotsas ja ei peljanud kallistada aidsihaigeid, demonstreerimaks: me kõik oleme ühesugused inimesed. Walesi printsess oli Briti kuningakojas harukordne ka oma avameelsuse poolest. Diana rääkis 1995. aasta intervjuus nii sünnitusjärgsest depressioonist, oma abielu purunemisest kui ka stressi tõttu tekkinud söömishäirest.