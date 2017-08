Vanasti oli täiesti normaalne, et vanaprouadel käisid ufod pidevalt ustest-akendest sisse,“ meenutab kunagisi tulnukajuhtumeid teleprodutsent Ken Saan, kes toob järgmisel esmaspäeval TV3 ekraanile uue ufohõngulise seriaali „Merivälja". „Ufod tulid neile öösel külla ja kinnitasid mingi plaadikese kuklasse või parimal juhul võtsid nad isegi lendava taldriku peale kaasa. Pärast lasid jälle tulema, aga mutid olid hirmus pabinas, et nad jumala pärast mingit rohelist mehikest ei hakka sünnitama.“

Ken mäletab, et ajakirjandusest lipsas läbi selliseidki juhtumeid, kus tulnukad külastasid lapsi. „Nendelt võtsid ufod kaasa alati merisea. Kui ajakirjanik neilt küsis, et mida te siis tegite, vastati, et ma hammustasin neid. Loomulikult järgnes ajakirjanikult kohe ka loogiline küsimus, et mis maitsega see ufo siis oli. Vahvli maitsega, ütlesid lapsed.“