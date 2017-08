Washingtonist tuli täna teade, et Ühendriikidesse jääb alles kolm Venemaa saatkonna esindust. San Francisco konsulaat peab uksed sulgema, vahendab USA Today.

Tühjemaks jäävad ka New Yorgi esindus ja pealinnas Washingtonis asuv saatkond. Juulis nõudis Venemaa president Vladimir Putin, et tema riigist lahkuks 755 USA diplomaati. Tähtajaks seadis ta homse päeva ehk 1. septembri.

Laupäevaks peab San Francisco esindus kinni olema ja teised saatkonnad nõudmise kohaselt töötajate arvu vähendanud. USA välisministeeriumi esindaja Heather Nauert kommenteeris, et otsus sündis „samaväärsuse vaimus“, et mõlemas riigis oleks täpselt sama arv konsulaate - kolm. Ameerikas on Vene konsulaadid veel Seattle'is ja Houstonis.

CNN vahendab, et Venemaa välisminister Sergei Lavrov peab USA otsust „kahetsusväärseks“.