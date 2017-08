„Mäng polnud veel alanudki, kui telemaja koridoris kõndides ETV inimesed mulle hõikasid, et võitja tuleb!“ naerab ETV saate „Eesti mäng“ võitnud Anu Saagim. „Panin ennast meelega pealaest jalatallani punasesse. Tead, oli näha, kuidas Sandra Vungi ennast kössi tõmbas! Mul oli temast lausa kahju,“ selgitab Saagim. „Gaute Kivistik ütles, et mulle oli võit näkku kirjutatud!“

Anu Saagim peab „Eesti mängu“ tublide, tarkade, töökate, korralike, kodu- ja perekesksete patriootide mänguks. Seda enam ootas ta pikisilmi, millal Eesti esibravuuritar saatesse kutsutakse. „Saite mis tahtsite! Mina olengi kõige nupukam eestlane!“ naerab Saagim. Ta kahtlustab, et paljud eestlased on vihased juba seepärast, et ta saatesse kutsuti. „Aga ma võitsin ka! Nii mõnigi ontlik eestlane närib praegu kindlasti küüsi,“ usub Saagim. Bravuuritar usub, et paljude arvates on tema võit lihtsalt vedamine. Vastas valesti, aga täringumängus läks hästi – veeretas muudkui kolmesid. „Ei olnud midagi nii, pidi ikka õigesti vastama ka, et edasi jõuda! Mul on kahju, et Eestis enam miljonimängu ei korraldata – arvan, et ma paneks selle ka kinni!“

LÕPPMÄNG!: „Eesti mängu“ finaalis läksid vastamisi Anu Saagim ja vegankokk Sandra Vungi. (Kairit Leibold/ERR)

Punased suled bravuurikalt selga visanud Saagimile ütles saatejuht Gaute Kivistik, et nähes, kuidas ta mängule peale lendas, pidigi ta saate võitma! Polnud küsimustki. „Eks see olegi endale sisendamise ja võiduhimu küsimus,“ sõnab Saagim. „Küsimused polnud aga sugugi lihtsad!“ Ta tunnistab, et kohati käib mäng ikkagi vedamise peale. „On vaja head õnne, aga ka tarkust ... mida mul on kuhjaga!“ muheleb ta.