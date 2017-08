Kohus arutab ikka veel ärimees Alexander Kofkini episoodi, küsimuse all tema äride eelistamine Savisaarele osutatud hüvede eest. Istungi alguses tõstatas Savisaare kaitsja Oliver Nääs taas teema, kas veteranpoliitikuga Kofkini hotellis intiimselt kohtunud Natalja tunnistused on ikka vajalikud. Kohtunik Anne Rebane ei olnud nõus teemat kohe istungi alguses arutama.

Tunnistaja sõnul ei olnud tegemist tasuta reisiga. Kotka-Repinski sõnul tasus tema ise lennupiletid ning majutus oli Savisaare korraldada. Kuigi naise raviprotseduuride eest tasus alguses kohalik arst, kes naist aitas, siis pärast maksis Kotka-Repinski Kofkini kaudu raha tagasi.

NAGU VANA RAHU ISE: Siret Kotka-Repinski jäi rahulikuks, rääkides koos Savisaarega ette võetud Hispaania-reisist. (Tiina Kõrtsini)

Vastates Savisaare ja Kofkini kaitsjate Oliver Nääsi ja Aivar Pilve küsimustele seletas Kotka-Repinski, et reisi puhul ei paistnud, nagu oleks tegemist mingisuguse altkäemaksuga. Naine rääkis, et Savisaar ja Kofkin on väga head sõbrad, kes tunnevad teineteist juba aastakümneid. Näitena tõi Kotka-Repinski välja aja, kui Savisaar oli Tartu Ülikooli kliinikumis raskelt haige ning Kofkin ainsana üle päeva helistas ja sõbra tervise üle muret tundis.

Tallinn eelistab vanalinna püsirentnikke

Järgmisena astus tunnistajapinki Tallinna linnapea kohustusi täitev Taavi Aas, kellega tuli juttu 2015. aastal toimunud Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsiatsiooni (INTA) konverentsist, mis toimus just Kofkini hotellis Meriton, ehkki algul oli jäänud sõelale Viru hotell.

Aasa sõnul otsustas konverentsi toimumispaiga üle komisjon. Poliitik tunnistas, et Savisaar oli tõepoolest rääkinud, et eelistab Meritoni hotelli Virule. Aas lisas, et oma eelistuse näitamises pole midagi imelikku, kuna seda linnapealt oodataksegi. Aas on seda linnapea kohustusi täites ka omal nahal tunda saanud.

Savisaare kaitsja Nääs uuris Aasalt, kuidas käis Kofkini jaoks Tallinna vanalinnas rendilepingu pikendamine. Kahtlustatakse, et lepingu pikendamise eest pakkus Kofkin Savisaarele erinevaid hüvesid. Aas seletas, et vanalinna rendipinnad on erandlikud. Kui rentnik on oma kohustusi täitnud, siis on tavaline, et eelistatakse lepingu pikendamist temaga, mitte tundmatu uustulnukaga.

Ilmub salapärane Natalja

Aasa järel asus tunnistusi andma salapärane Natalja, kes Savisaarega Meritoni hotellis kohtumas käis. Kahtlustatakse, et Kofkin võimaldas Savisaarele altkäemaksuks Meritoni hotellis Nataljaga kohtumiseks sviiti. Enne tunnistuste andmist taotles Nääs veel kord Natalja tunnistused vahele jätta või istung vähemalt selleks ajaks kinniseks kuulutada, kuna Natalja jutt võib sisaldada tundlikke andmeid. Kohtunik taotlust ei rahuldanud, tuues paralleeliks Kotka-Repinski õnnestunud tunnistused, milles oli samuti oht delikaatsete andmete avalikustumiseks.

Natalja rääkis tunnistajapingis, et kohtus Savisaarega tööl. Pärast kohtumist oli Savisaar teda lõunale kutsunud. Kohtumine toimus Meritoni hotellis, kuhu neil oli suurde numbrituppa laud kaetud.

Natalja sõnul sisenesid nad hotelli eraldi. Edgar oli talle varem seletanud, kuhu minna. Natalja ei tahtnud, et teda Savisaare seltsis nähakse, ning ka Savisaare jaoks oleks see tekitanud ebamugavusi. Lahkusid nad aga koos. See jäi viimaseks korraks, kui Natalja Savisaarega Meritonis kohtus. Arvete tasumisega ei olnud ta enda sõnul seotud.

SALAPÄRANE KAASLANE: Natalja tunnistas, et Savisaar teda lõunale kutsunud Meritoni hotelli, mille suurde numbrituppa oli nende jaoks laud kaetud. (Tiina Kõrtsini)

Pisarad tunnistajapingis

Tunnistama oli kutsutud ka Meritoni töötaja, kelle nime alt Nataljaga kohtumise arve süsteemist läbi lasti. Aasta tagasi oli neiu kaitsepolitseile tunnistanud, et ta ei pruukinud olla arve koostaja, sest sageli pidid oma kasutajata verivärsked töötajad arveid teiste nime alt tegema. Küll aga teadis neiu siis rääkida, et Savisaar ei käinud ise oma arve eest maksmas. Kui riigiprokurör Evestus istungil maksmise kohta küsima hakkas, väitis tütarlaps, et ta polnud ei arve koostamise ega selle eest maksmisega üldse seotud. Neiu ütles, et ega Savisaare-sugune inimene ise registratuurilaua taga oma arveid maksmas käi, vaid ikka saadab kellegi teise.

Kui prokurör päris omal ajal ja praegu öeldu vastuolu kohta, hakkas neiu raskelt ohkama ja seletas, et ta ei mäleta isegi seda, mida ta eelmisel päeval tegi, rääkimata siis sellest, mida ta aasta tagasi kaitsepolitseile rääkis. Neiu vastuoluline jutt tõi mõnelegi protsessiosalisele muige näole ja kostus naeruturtsatusi. Äkki purskus neiu nutma, ehmatades sellega kõiki saalisviibijaid. Tütarlaps kurtis nuuksete vahelt, et kõik kohalolijad on tema vastu, ja kuivatas advokaat Nääsi ulatatud salvrätikuga pisaraid.

Tütarlaps vastas Nääsile, et aasta tagasi olid kaitsepolitsei uurijad väga ootamatult tööl teda küsitlema tulnud ja kui ta ei olnud nõus koos nendega kuhugi sõitma, siis viidi küsitlus läbi kõrvalises parklas. Riigiprokurör Evestus tõi välja, et neiu oli antud ütlused hiljem üle lugenud ja need tõeseks tunnistanud, seega mingisugusest tunnistuste väljapressimisest ei saa juttu olla.