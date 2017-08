Vene parlamendiliige, päritolult tšetšeen Muhmad Askhabov tulistati eile oma autos sõites surnuks, vahendavad Mirror ja Novaja Gazeta. Mehe autokaamera lindistuselt on tulistamise hetke näha. Video ei sobi nõrganärvilistele!

Salvestuselt on näha, et Askhabovi Toyota Camry-marki auto kõrval sõidab teine sõiduauto. Tulistaja isik ja motiivid on hetkel teadmata.

Askhabov juhib regionaalküsimuste komiteed ja ta oli mõrva hetkel teel Groznõisse tööle. Tšetšeenia president Ramzan Kadõrov väidab, et politsei kogutud informatsiooni põhjal võib öelda, et mõrv polnud poliitiline tellimus. Kohalikud võimud ei välista, et tulistaja võis olla terrorist.

Askhabov oli 61-aastane. Mõrv pandi toime umbes kell 8.05 hommikul. Oletatavasti oli ohvri kõrval sõitnud autos kaks inimest, autojuht ja tulistaja. Relv, millest poliitikut tulistati, oli 7.62-kaliibriline.