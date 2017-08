Pariisi katakombides toimuvad hämarad teod. TheLocal.fr vahendab, et maa-aluste käikude kaudu käisid pätid vargil ühes hinnalises veinilaos.

Esmaspäeva õhtul avastas veinikeldri omanik, et tema varandusest on kadunud tervelt 300 pudelit veini. Need polnud aga mingid niisama peedikad, vaid ülikallid ja haruldased joogid. Kahju koguväärtus oli tervelt 250 000 eurot.

Vargad pääsesid Pariisi kesklinnas asuva korteri veinilattu läbi linna vanade maa-aluste katakombide. Maa-alused käigud katavad 250 kilomeetrit, kuid uudishimulikele turistidele on avatud vaid paarikilomeetrine lõiguke. Ilmselt kasutasid vargad just varjatud, avalikkusele suletud käike. Katakombides on väidetavalt peidus kuni kuue miljoni surnu säilmed.

Kui 300 veinipudeli koguväärtus on 250 000 eurot, siis see teeb ühe pudeli keskmiseks hinnaks umbes 833 eurot. Pole teada, kas kallid joogid on mustale turule jõudnud või kavatsevad veiniraksus käinud neid ehk ise tarbida?