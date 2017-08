Alina kirjeldab, et pani parasjagu last magama, kui kuulis, kuidas vanemad prouad hakkasid tema akna taga ohkama. "Ma mõtlesin, et mis nad lärmavad," ütleb Alina. "Vaatasin aknast välja ja nad näitasid näpuga: vot selline asi on tehtud." Naine nägi, et tema akna taga kasvavad kaks kaske olid kellegi käe läbi ilma jäänud mitmekümne sentimeetri laiuselt puukoorest.

Põhja-Tallinnas asuva Tuulemaa tänava elanikku Alinat tabas teisipäeval ehmatus: tema akna taga olevaid puid on kirvega nüsitud ning nõnda on suur tõenäosus, et puud leiavad peagi oma lõpu.

Elulootust nad kaskedele siiski ei andnud. "Ütlesid, et imed võivad juhtuda. Puud võivad jääda ellu, aga ei saa öelda ei või jaa. Kuidas nemad edasi tegutsevad, seda ma ei tea. Aga raiuma nad seda puud [neid puid] vist ei hakka." Alina võttis ühendust ka arboristiga, kes aga arvab, et vigastused on liiga ulatuslik, et kaskedele elulootust anda. Ta soovitas pöörduda politseisse ning esitada võimalikule süüdlasele kahjunõude.

Alina ütleb, et aimab, kes teo taga olla võis, kuid ei anna tema kohta rohkemaid vihjeid. "Minu asi ei ole mitte kedagi süüdistada..." arutleb ta. "Lõppkokkuvõttes võib öelda, et mitte keegi ei tea, kes tegi."

Puud ummistavad vihmavereenne

Et süüdlast ei teata, kinnitab ka korteriühistu esinaiseks olev Anu. On maja sees olnud keegi nende puude vastu? "Puudega on see probleem, et nad ummistavad meie vihmaveerennid ära," kirjeldab Anu, et neid on tahetud varem maha võtta, kuid selleks vastavalt ametkonnalt luba ei saadud - kärpida tohtis vaid oksi. "Nagu ikka on probleem, et iga töö maksab midagi. Ega see vihmaveerennide puhastamine ei ole just kõige odavam asi. Ja eks siis sealt need vastuolud tekivadki, et kes kuidas asjast aru saab; kellel kuidas rahakott lubab teenuseid osta ja nende eest maksta," kirjeldab ta, kuid rõhutab, et midagi kindlalt öelda ei saa.

Anu sõnul pöördus ta täna nii mupo kui ka keskkonnaameti poole. Keskkonnaametist oli talle öelnud, et enne teisipäeva keegi ametnikest vaatama tulla ei saa. "Helistasin muposse. Mupost öeldi, et ah jaa, kolm inimest on juba oma pahameelt nende puude peale avaldanud – mis siis mina teen? Soovisin teha avaldust," kirjeldab ta. Avalduse kirjutamiseks peab ta ise kohale minema ja seda saab ta teha homme.