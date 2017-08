„Ma ei märka iialgi su nõndanimetatud pekiseid või lihasteta käsivarsi. Mehed on lihtsad olendid. Me liigitume paari kategooriasse - tissid, tagumik, jalad - sellist kategooriat nagu käsivarremehed lihtsalt ei ole olemas.“

Vahel ütleme, et naised ei säti või meigi ennast ega veeda pikki minuteid peegli ees mitte meeste, vaid teiste naiste hinnangu pärast. See võib täitsa tõsi olla, sest paljud asjad, mille pärast meie stressame, jäävad meestele kas üldse märkamatuks või ei pea nad neid olulisteks. Veebilehele pizzabottle.com rääkisid kaheksa meest ausalt ära, mis nende arvates üldse meiepoolset muretsemist väärt pole.

„Ütlen ausalt: kui su kõht on ülejäänud kehagai proportsioonis, pole sel midagi viga. Ja isegi kui daamil on õllekõhuke - no see võib äkki, olenevalt kehast, natuke ebaatraktiivne olla, aga enamasti on see ju mõnus pehmus.“

3. Kehakuju

„Mõnedele meestele meeldivad tõeliselt kõhnad, mõnedele kurvikad naised. Iga naise kehatüübi kohta on olemas mees, kellele see meeldib.“

4. Rinnad on igal juhul toredad

„See, mida näeme ajakirjades, pole tõenäoliselt miski, mida ükski mees päriselus näinud on. Kõigil meestel on kogemus normaalsete, mitte nende „täiuslike“ rindadega. Lõppude lõpuks, kui sulle meeldivad tissid, siis sulle meeldivad tissid. Suurusega on sel vähe pistmist, arvan ma. Rindade kuju on iga kell suurusest üle.“

5. Tselluliit

„See on ju tavaline, normaalne, pole mingi probleem. Üldsegi: meie, mehed, istume, suured kõhud ees, mida meil siin kobiseda oleks?“

6. Pikkus

„Ma ei usu, et oleksin ealeski jätnud tüdrukuga rääkimata sellepärast, et ta oli kas liiga lühike või liiga pikk.“

7. Kõhnus

„Paljudele meestele ei lähe peale see modellikeha, mis on jube pikk, vahel vormitu, superkõhn. Meedia võib seda küll naistele pähe taguda, aga mehed armastavad tegelikult erinevaid kehasid.“

8. Puusad