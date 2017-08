„Padjaklubi” tüdrukud astusid täna fännide ette, et juhatada sarja uue hooaja esimese osa linastus ja ajada niisama juttu.

Fännipäeva piletid müüdi välja esimeste tundidega ning kõigil ligi 740-nel fännil oli võimalus teha oma lemmikutega pilti. Noori oli igas vanuses, nii poisse kui tüdrukuid, kellele pakuti „Padjaklubi“ jäätist ja muud nänni. Kohale tulnuid tervitasid kolm peategelast: Maria (Katariina Ratasepp), Kristina (Kertu Moppel) ja Miša (Kristel Aaslaid). Puudu oli „Padjaklubi“ neljas tegelane Laura (Grete Klein), kes jäi teise projekti tõttu tänasest üritusest eemale, aga saatis fännidele videotervituse. Kohapeal said kõik fännid teha koos telekangelastega pilti, haarata kaasa postreid ja õhupalle.



Kristelil on tekkinud oma teooria, mida ka üks väike fänn kinnitas, et miks nende sari on nii menukas. „Ma arvan, et see mis noortele meeldib just selle sarja juures on see, et ükskõik mis neil ka ei juhtuks koos, on see draama või rõõm või tülid, nad jäävad ikka alati kokku. Sellega saab tuua päriseluga paralleele, et lõppkokkuvõttes sõprus jääb,“ võttis Kristel oma teooria toredasti kokku.



Fännipäeval lootsid nad näha toredaid väikseid lapsi, kellega see tore päev veeta ning lõbutseda. Kertu lisas, et tore on näha neid lapsi, kes on ka varasemalt käinud. „Vaikselt hakkavad tekkima tuttavad näod.“ „Tegelt on hullult lahe kasvõi üheks päevaks või paariks tunniks leida aeg ning veeta see oma fännidega ükskõik millisel moel. Seekord siis uue hooaja esimese osa vaatamisega,“ lisas veel Kristel.



Kuigi Grete puudumine tegi mõnel neiul meele kurvaks, ei lasknud nad endeid sellest häirida ning võtsid päevast viimast. „Tahtsin küll väga temaga pilti teha, aga pole hullu. Vähemalt on olnud lõbus päev ja teised on kohal,“ rääkis väike Mia.