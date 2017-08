Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" vaatasid ajakirjanikud Ville Arike, Ats Kuldkepp ja Henry Rull homme algava EMi poole ning võtsid suurvõistluse üksipulgi lahti.

Kes on suursoosik, kes võib jõuda poodiumile, kes on must hobune, kes saavad alagruppidest edasi? Mida võib oodata Lätilt-Leedult? Keda löövad puudumised kõige enam, keda vähem? Üksmeelselt jõuti tõdemusele, et terve Euroopa oleks heameelega jälginud Giannis Antetokounmpo etteasteid. Uued põnevad näod on aga Kristaps Porzingis ja Luka Doncic. Oma soovitused annab Coolbeti panustamisrubriik.

Head kuulamist!