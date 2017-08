Kõik on uus septembrikuus – see luulerida võib kehtida küll kohe-kohe algava kooliaasta, kuid mitte Tallinna linnaliikluse kohta. Sedamööda kuidas inimestel puhkused lõpevad, on septembri lähenemisest juba mõnda aega andnud märku üha pikenevad liiklusummikud. Ei saa öelda, et linn midagi ei teeks, sest pärast paariaastast pausi taastub trammiliiklus Koplisse ja tramm hakkab sõitma isegi lennujaama. Kuid on hulganisti remondiks suletud tänavaid, mis linlastele meelehärmi teevad. Pealinna koduleht näitab tervelt 278 teesulgemist üle linna.

Oma arvestatava panuse annab ka ELi eesistumine, mis takistab liiklust kesklinnas ja kultuurikatla ümbruskonnas. Kui Haabersti ristmiku puhul on selge, et ühe suvega seda valmis ei ehita, siis muude objektide puhul võib tunduda pahastele liiklejatele, et ei ehitajad ega linn töödega eriti kiirusta. Eelmisest suvest saati kestnud Kopli trammitee remont ei kõnele just linna erilisest nõudlikkusest töötempo osas.

Meie elu paratamatuseks on, et paljud remondid koonduvad valimiseelsesse aega, kui poliitikuil on võimalus valijaile meeldimise nimel häälekalt ka poliitilist trummi taguda. Teetöid peaks tegema hajutatult, vältimaks valimiseelseid ummikuid ja valimistele järgnevat vaikelu, kui rahvale meeldimiseks enam pingutama ei pea.