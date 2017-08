Eestis on muule Euroopale mitteomaselt palju puid nagu taigas kuuski. Ometi käib iga puu mahavõtmise ümber selline sõda, et lehed lendavad. Enne viimast tormi murdus Tartus Raadi mõisavärava juurde viiva jalakäijate tee peale jäme puu. Üks parasjagu sealkandis jalgrattaga liikunud naisterahvas pääses napilt õudsest surmast. Tegu oli tavalise suvepäevaga, mitte tormi-iilides viskleva viimsepäevaga. Sellegi allee iga üksiku puu mahavõtmise pärast kembeldakse aktiivselt.

Meeletu verbaalne kaklus käis Emajõelinnas ka siis, kui kümmekond aastat tagasi taheti Poe tänavale ehitada uut ja moodsat raamatukogu. Mõistagi oli aktivistidel jällegi mure puude pärast, mis tulnuks maha võtta. Raamatukogu asub endiselt oma vanades ruumides ja venelaste rusudeks pommitatud kvartali kohale rajatud pargiga kinnistati taas vallutajate kordasaadetut.

Remmelga- ja kasesõbrad, ronige korraks oma omavalitsuse kõrgeima hoone katusele ja teie ees avaneb pilt nagu Suure Munamäe tornist. Ainult puud ja metsad, mille vahel on maju raske märgata.

Oma loomulikku surma sureb tõenäoliselt ka Tartus Malmi tänava eramaja hoovis asuv hiiglaslik kask, mida linna arborist maha võtta ei luba. Kui ametnik ütleb, et sa ei tohi oma krundil akna taga olevat puud maha saagida, siis kas on tegu ametnike võimutunnetuse järjekordse näitega? No ei peaks iga puu pärast pöörduma omavalitsusse või petitsiooniga peaministri poole. Kuigi, ametnikel on ju tööd vaja.