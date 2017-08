Suurbritannias jäi naabri CCTV ehk valvekaamera silma 12-aastane tütarlaps, kes kodumaja ees kassi prügikasti viskas. Daily Mail kirjutab, et tüdruk tuli mitu korda teopaika tagasi veendumaks, et kass on ikka endiselt kastis kinni.

Videost on näha, kuidas tüdruk kassi prügikasti viskab ja kaane kinni paneb. Ilmselt üritab paanikas loom põgeneda, sest tüdrukul on raskusi kaane kinni hoidmisega. Seejärel võtab ta kõrvalt suure prügikoti ja asetab selle raskuseks kasti kaane peale. Tüdruk jookseb minema.

Briti sotsiaalmeedias vallandus pahameeletorm, misjärel tüdruk ise politseisse pöördus ja oma koletu teo üles tunnistas. Tüdruk tuli jaoskonda koos emaga. Tema motiivid pole teada, nagu pole teada ka see, kas tegu oli tema enda kassiga.