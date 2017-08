Kell 14.00 saabuvad Ülemiste jaama kaks sel päeval erireisi tegevat “hispaanlannat” Kadri ja Katariina. Uue liini avamisele kutsutud külalised, kelle hulgas võib näha nii linnajuhte kui ka väiksema kaliibriga ametnikke ja poliitikuid, ajakirjanikest rääkimata, võetakse pardale ja sõit läheb lahti. Tramm sukeldub paesesse pinnasesse uuristatud vonklevasse kanalisse, teeb veel peatuse Ülemiste Citys ja mõne minutiga ta kohal ongi. Lõpp-peatuses on teemeistrid veel ametis, sillutiskivide virnad ja oranžides vestides teetöölised palistavad ülevas meeleolus kõrgete külaliste aeglast edenemist. Mõne minutiga on pidulised lennujaamas, kus mürtsub puhkpillimuusika ja pilku püüab rikkalik kohvilaud.

Ilmselt otse Liivalaja kohtumajast oma endise ülemuse Edgar Savisaare protsessilt kohale tuisanud tegev linnapea Taavi Aas ütleb, et värske trammiliin tõestab riigi ja linna vahelise koostöö võimalikust. Varem polnud sellega ju kiita, aga praegune pragmaatiline linnavõim vaatab julgelt tulevikku.

(HEIKO KRUUSI)

Lennujaama saab trammiga neljapäevast alates

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Enno Tamm on lausa õitsele puhkenud – kõik need edusammud , mis on viimasel ajal tabanud rohkem kui sajandivanust Tallinna trammiliiklust tunduvad nii uskumatud. Enno Tamme ütleb Õhtulehele, et tulevikus saab enamik Tallinna trammipeatusi ka elektroonilised, millelt kärsitud reisijad saavad reaalajas veenuda, kas tramm ikka õigel ajal peatusesse jõuab või mitte. Praegu olevat selliseid moodsaid teavitusi vaid kümnes pealinna bussipeatuses.

Lennujaama liini rahastanud kiirraudteed esindavad Rail Baltic Estonia OÜ juht Indrek Orav ja projektikoordinaator Kristjan Kaunissaar, kelle sõnul pole sajandiprojekt enampelgalt paberil, vaid jupike ongi juba tänaseks valmis. Peagi saavad tallinlased sama trammiliini kasutades istuda Ülemistel kas lennukisse või kiirrongi vagunisse. Viimane võimalus võtvad veel natuke aega, aga algus on tehtud.

Külalisi tervitama tulnud Tallinna lennujaama juht Piret Mürk-Dubout annab teada, et lennujaama juurdeehituse osana valmiv galerii, mis laseb trammiga saabujatel kuiva jalaga otse lennukile pääseda, valmib juba oktoobris.

Piret Mürk-Dubout (HEIKO KRUUSI)

Kui sõnavõtud peetud, lööb orkester lahti loo “Olen nagu sangar seiklusfilmis…” ja külalised kutsutakse pidulauda.

“Ega ma täpselt teagi, millal me linna poole tagasi sõitma hakkame – pidu ju,” kostab muhedalt TLT trammiteenuste osakonna juhataja Alexander Martynenko, kes täna Kadri-nimelist “hispaanlannat” ohjes hoiab. Martynenkol on tütrekegi pidusõidule kaasa võetud.

Kell 14.40 võtab Kadri suuna tagasi all-linna. Tegev linnapea Taavi Aas väljub mõne minuti pärast ühes nõudepeatuses, et jätkata argist tööpäeva ootama jäetud ametiautos. Enne Majaka peatusse jõudmist lahkub trammist ka abilinnapea Kalev Kallo saatjakonnaga. Neilgi autod uhked autod trammitee lähedal ootamas.