Pettur avaldas ajalehes tutvumiskuulutuse, millele vastas 73aastane mees. Suheldi telefoni teel ja naine andis mõista, et soovib mehega alustada paarisuhet. Naine rääkis veel, et tal on hädasti raha vaja ja mees tegi talle kaks 78 249eurost pangaülekannet. Pensionär selle raha eest midagi vastu ei saanud.

Pettur jäi esialgu aga vabadusse ja pool aastat hiljem vastas sama pensionär taas maakonnalehes olnud tutvumiskuulutusele. Pettur esines seekord teise nime all ja mees ei saanud telefonis aru, et räägib sama naisega, kes oli temalt 78 249 eurot välja petnud.

Naine rääkis seekord, et on valmis kolima mehe juurde elama, kuid enne tuleb tal tasuda 10 000 eurot, mis ta on praeguse korteri eest võlgu. Abivalmis mees lubas taas aidata. Lepiti kokku, et mees annab raha üle Perunmaa vallas Kuortis ABC kaupluse juures. Pensionär võttiski 10 000 eurot kaasa ja läks kokkulepitud kohta. Seal ootas teda aga hoopis 28aastane mees, kes tutvustas end naise abilisena. Ta näitas lepingut, mille järgi läks küsitud 10 000 eurot korterivõla tasumiseks. Kord pettuse ohvriks langenud pensionär ei näinud ohumärke ja andis 10 000 eurot võhivõõrale noorele mehele.

Naine lubadust kolida pärast 10 000 euro saamist mehe juurde elama, ei täitnud ja edaspidi ei vastanud ta ka mehe telefonikõnedele.

Lõuna-Savo kohus mõistis nüüd naisele kolm kuud vanglakaristust. Kuna pettusest oli teadlik ka naise seaduslik abikaasa, siis määrati temale üheksa kuud vangistust tingimisi. Abilise rollis olnud 28aastane mees pääses tingimisi kaheksa kuu pikkuse vangistusega. Lisaks tuleb kolmikul maksta tagasi välja petetud 10 000 eurot.