Texase osariiki räsinud orkaani Harvey ohvrite arv tõusis tänaseks 30ni, vahendas The New York Times. Katastroofipiirkonnas käis teisipäeva pärastlõunal ka USA president Donald Trump koos abikaasa Melaniaga. Ootamatult tõusid tähelepanu keskmesse esimese leedi tikk-kontsadega kingad, mis olid tal lennukisse minekul jalas.

Fotod nendest jõudsid veel enne Texases maandumist ajakirjandusse ja kohe tabasid esileedit ka kriitikanooled. Sotsiaalmeedias hindasid väga paljud Melania Trumpi jalatsi- ja üldse riidevalikut kohatuks ning naersid ta halastamatult välja. Tundus, et esileedi lendab mitte katastroofipiirkonda, vaid fotosessioonile, kus tehakse pilte ajakirja Vogue esikaane tarvis.

Ka mitu USA meediaväljaannet leidis, et esileedi distantseerus niisuguse riietusega katastroofipiirkonnas kannatavatest inimestest. Kuigi Texasesse jõudmisel astus Melania Trump lennukist välja valgetes Adidase spordijalatsites ja sportlikes rõivastes, rääkisid ameeriklased ja meediaväljaanded endiselt mitte president Donald Trumpi lubatud abist katastroofis kannatanutele, vaid ikka ja jälle esileedi kõrgetest kontsadest.

President Donald Trumpi suhtes alati kriitiline The New York Times leidis, et Trumpi perekond distantseerus taas tavainimestest. Ajaleht The Washington Post arvas, et esileedi ei näidanud vähimatki empaatiat orkaanis kannatanute suhtes.

(AFP/Scanpix)

Esileedi pressiesindaja Stephanie Grisham üritas olukorda päästa ja ütles: „On kurb, et riikliku katastroofi ajal räägitakse ainult Melania Trumpi kingadest.“

Pärast katastroofipiirkonnast naasmist tegi Melania Trump Washingtonis avalduse, milles lubas orkaani ja sellest tekitatud suure üleujutuse käes kannatanutele abi mitte ainult sõnade vaid ka tegudega.

Tema kriitikud leidsid siiski, et kui esileedi oleks jalga pannud kummisaapad, siis oleks tähelepanu olnud küll sama suur, kuid presidendipaar teeninuks miinuspunktide asemel mõne plusspunkti.

(AFP/Scanpix)

(REUTERS/Scanpix)

Enneolematu vihmasadu

Eilse seisuga oli reedel Texase osariiki rünnanud orkaan Harvey nõrgenenud troopiliseks tormiks ja liikus Mehhiko lahelt Louisiana osariigi suunas.

Orkaani ja troopilise tormiga on kaasnenud enneolematu vihmasadu, mis on tekitanud suuri üleujutusi, näiteks miljonilinnas Houstonis. Vihmarekord registreeriti Harrise maakonnas Cedar Bayou´s – 51,88 tolli ehk 131 sentimeetrit. Niisugune sademetehulk tähendab, et viie päeva jooksul sadas ühele ruutmeetrile 131 10-liitrise ämbritäie jagu vett. Sünoptikute prognoosi järgi kestab vihmasadu veel vähemalt paar päeva.