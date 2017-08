"Minister peab võtma vastutuse", "Kas tõesti ainus võimalus?" on ühed loosungeist, mis kolmapäeva õhtupoolikul superministeeriumi ees kõlavad. Rahvas on kogunenud, et protestida süstlavahetuspunkti uue asukoha pärast.

Tervise Arengu Instituudi otsus rajada Põhja-Tallinnasse Sitsi 28 elumajja süstlavahetuspunkt on rahva nii endast välja viinud, et täna koguneti üheskoos superministeeriumi ette. Teiste seas ka riigikogulane Märt Sults.

(Martin Ahven)

Veidi enne ministeeriumi tööpäeva lõppu seisab mitukümmend inimest hoone sissepääsu vahetus läheduses, kaasas hulk loosungeid. Värvilisi plakateid on nii eesti kui ka vene keeles.