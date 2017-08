Abielud ei kipu tänapäeval olema igavesed. Mõnikord võivad need leida lõpu juba aasta või paari möödudes. Et see nii ei läheks, siis ongi väga oluline, et abiellujad tunneksid ja teaksid oma tulevast võimalikult hästi.

Romantikast jääb abielu püsima jäämiseks väheks, sest vaja on palju suuremat pühnedumist, kohanemist ja oskust mõnikord oma ego alla suruda, kirjutab Your Tango.

Kui oma häid ja halbu külgi abieluni peidus hoiate, siis ei pruugi te suhe ja ilus liit püsima jääda. Seda ei pruugi päästa ka suur kirg.