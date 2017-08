Savisaare valimisnimekirjaga liitumise tõttu valimisliidu Tegus Tallinn tegevjuhi kohalt tagasi astunud Mart Luik liitub IRLi nimekirjaga.

„Olen otsustanud oma poliitilise tahte ellu viia IRLi nimekirjas kandideerides. Möödunud nädalal toimus Tallinna valimistel oluline pööre, Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa liitumine Savisaare nimekirjaga lõi olukorra, et linnajuhtimine võib jääda sama korruptiivseks kui see seni on olnud. Tallinlased peaksid sellele vastu astuma. Tallinn vajab uut läbipaistvat linnavalitsemist. Ma näen, et IRL töötab kõige pühendunumalt selle eesmärgi nimel,“ ütles Mart Luik.

IRLi Tallinna linnapea kandidaat Raivo Aegi sõnul on Mart Luige puhul tegemist läbinisti isamaalisi väärtusi kandva inimesega. „Mart Luik deklareeris selgesti, et ta distantseerib ennast korruptsioonitegude eest kohtu alla antud Savisaarega diili teinud nimekirjast, see näitab, et talle on oluline läbipaistvus ja ausus. Samuti on Mardi puhul tegemist kaitseliitlasega, kellele on tähtis Eesti iseseisvus ja kaitstus. Lisaks on ta läbinud reservohvitseride kursused. See kõik annab tunnistust, et IRL on saanud oma ridadesse väärilise täienduse“.