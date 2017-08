Populaarsest sarjast „Padjaklubi” tuntud näitlejad kohtusid täna Tallinnas oma fännidega. Ühise jutuajamise sekka vaadati koos ka sarja uue hooaja esimest episoodi.

Fännipäeva suurest menust andis aimu asjaolu, et ürituse piletid müüdi välja paari tunniga. Kohale tulnud 740 sarjasõpra ei pidanud pettuma – lisaks kinoelamusele sai ju teha ka oma lemmikutega koos pilti! Et „Padjaklubi” fännid on peamiselt noored, rõõmustati poisse-tüdrukuid jäätisega ning jagati neile postreid, õhupalle ja muud põnevat nänni.

Sarja näitlejatest oli kohal kolm peategelast: Maria (Katariina Ratasepp), Kristina (Kertu Moppel) ja Miša (Kristel Aaslaid). Puudu oli neljas tegelane Laura (Grete Klein), kes jäi korraldajate sõnutsi teise projekti tõttu tänasest üritusest eemale, kuid saatis fännidele lohutuseks videotervituse.