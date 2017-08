Kaks tundi enne kirbufestivali lõppu otsustas abielupaar, et sõidab koju puhkama. „Me hakkasime naisega ära minema natuke enne kella nelja. Vihma ka sadas ja palju inimesi enam seal ringi ei käinud. Tundus, et üritus on lõpufaasis,“ selgitab kaupmees.

„Mind pani imestama, et meid koheldi nagu kurjategijaid. Turvamehed küsisid kurjal toonil: „Kuhu te lähete?“ ja käskisid otsa ümber pöörata. Ma ütlesin neile küll, et oleme siin juba kümme tundi passinud ja tõbi on ka kallal. Mul on autol invaliidimärk ka peal. Aga see turvamehi ei huvitanud,“ räägib Jüri, et lahkuda neil esiti ei lubatudki. „Palju puudu ei jäänud, et mul oleks turvameestega füüsiline kontakt tulnud. Mina olen selline mees, kes ei lase ennast nätsutada. Turvameeste käitumine oli harimatu ja ülbe,“ pahandab söakas vanahärra.

Turvameeste reaktsioon tulenes reeglitest, mis kirjas Kirbufestivali kodulehel: kõigilt müüjatelt oodatakse kauplemistegevust kogu turu lahtiolekuaja vältel, ehk siis 10st kella 18ni. Jüri ütleb, et leidis ka selle informatsiooni pärast koduleheküljelt üles, kuid see oleks pidanud olema kirjas ka piletil.

Turvameestega jageledes helistas Jüri festivali korraldajale, kelle kaudu ta seal osalemiseks 20-eurose müügiõiguse oli lunastanud. Tema saatis asja lahendama teise korraldaja. „Mees lonkis kohale ja oli jõle tõsise näoga. Ma püüdsin talle küll sõbralikult naeratades selgeks teha, et mu naine on haigestunud ning me tahaks ära minna. Eks ta siis lubas ja andis mokaotsast hambad ristis mõista, et meid ta Telliskivis rohkem näha ei soovi.“

„No jumal tänatud!“ ütleb Jüri. „Minu jalg enam selle eluea jooksul sinna territooriumile ei astu! Mul on eneseväärikus olemas ja mina end enam sinna alandama ei lähe. Müük oli nullis ja see võttis ka tuju ära. Inimesed tahavad paari-kolme euroga asjad kätte saada. No ja pileti pidi turule ostma ja eks seal sai süüa-juua ka ostetud. Kokku tuli hoopis 50 eurot miinust. Aga tühja temaga! Ega see raha mind maha löö, ma pole viimane vaene rott, aga jõukas ma ka pole,“ arutleb Jüri, et on käinud sadadel kirbuturgudel nii Eestis kui Soomes, kuid sellist suhtumist, kus teda oma raha eest ahistatakse, on ette tulnud vaid Telliskivi Kirbufestivalil.

KIRBUFESTIVALI PEAKORRALDAJA: inimeste tervis ja heaolu on alati prioriteetne

Telliskivi kirbufestivali peakorraldaja Raimo Matvere ütleb, et turvateenuse pakkuja sõnul ei toonud lahkumissooviga inimene välja tervislikke põhjuseid.

Raimo Matvere (Vallo Kruuser/Ekspress Meedia)

„Inimeste tervis ja heaolu on alati prioriteetne ning seda tasub alati ausalt kohe välja öelda. Antud juhul oli paraku tegemist kommunikatsiooniprobleemiga turvateenuse pakkuja ning kaupleja vahel, mille tulemusena hinnati olukorra tõsidust, ehk kaaslase haigestumist, valesti ja sellest tekkis emotsionaalne diskussioon,“ selgitab Matvere. Jüri jääb kindlaks, et naise tervis oli turvameestega jutuks. „Nemad haukusid, et kutsuge siis kiirabi,“ märgib Jüri, et ta ei pidanud ainuüksi palaviku pärast arsti kohale kutsumist vajalikuks.