"Ma arvan ka see liikumine tõenäoliselt viib meid sinna, et meie pikk suvevaheaeg lüheneb," ütleb endine haridusminister Jaak Aaviksoo, kelle hinnangul võiks lapsed kooliteed alustada juba 1. augustist.

"Meil paraku ei ole ka enam maavanaemasid, kuhu lapsi viia. Vanaemad käivad tööl, vanaisad käivad tööl, isegi vanavanaisad käivad tänapäeval tööl," vahendab ERRi uudisteportaal Aaviksoo sõnu ERR-i saates "Otse uudistemajast".

Aaviksoo sõnul on meie ühiskond olulisel määral muutunud ja need põhjused, miks kunagi koolielu niimoodi korraldati, on muutunud. "Ma ei arva, et seda mahtu peaks suurendama, aga see ühe pika vaheaja lühendamine on kindlasti mõistlik," sõnas Aaviksoo.