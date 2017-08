Eesti ja Ameerika Ühendriikide ettevõtjad ühendavad aina enam jõudusid, et üheskoos vallutada maailmaturge ning arendada tooteid, mis kasvatavad inimeste heaolu ja turvalisust ning loovad töökohti, kinnitas peaminister Jüri Ratas täna pärast esimesi kohtumisi Ameerika Ühendriikide ettevõtjatega ja Indiana ülikoolis Bloomingtonis.



Ratas märkis kohtumistel, et Eesti on alustanud oma e-teenuste täielikku ülevaatust, et pakkuda oluliste elusündmuste nagu näiteks lapse sünni puhul mugavamaid ja automaatseid lahendusi nii, et inimesed peaksid võimalikult vähe ise ametiasutustega suhtlema. “Heal e-valitsemisel on väga vähe pistmist tehnoloogiaga. Kõik algab suhtumisest,” lisas Ratas.



“Tänu digilahendustele nagu e-maksuamet, e-kool, e-tervis jne säästetakse Eestis igal aastal umbes kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust,” näitlikustas peaminister digilahendustes peituvaid võimalusi riigi valitsemisel ja inimeste elu muutmisel.

Digiareng eeldab peaminister Ratase sõnul ka veelgi enam küberkaitsesse ja -julgeolekusse panustamist. “Peame senisest enam vahetama teavet, investeerima küberharidusse, koolitustesse ja õppustesse. Eesti on siinkohal panustanud märkimisväärselt oma võimekuse tõstmiseks.”



Ratas tõi lisaks positiivselt esile, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide ettevõtjad soovivad ärisidemeid tihendada ning seetõttu saadabki teda visiidil Ameerika Ühendriikidesse ka äridelegatsioon.



Esimene äridelegatsiooni kohtumine oli Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrem esindajate ja USA äripartnerite vahel, et arutada sektori hetkeolukorda ning võimalusi toetada ekspordi kasvu. Peaminister Ratase sõnul on Milremi arendatavad roomiksõidukid hea näide Eestis loodud nutikate tehnoloogiate ekspordist maailma. “Targad ja autonoomsed süsteemid on lähitulevikus sõjalise võimekuse moderniseerimise järgmiseks etapiks kogu maailmas,” sõnas Ratas.

Peaminister Ratas kohtus eile Indianapolises ka kohaliku Eesti seltsi esindajatega ning külastas Indiana Ülikooli Bloomingtonis, kus tegutseb siiani eesti keele õppetool. “Ameerika Ühendriigid on palju enamat kui Washington, New York ja Los Angeles, kuhu eestlased sagedamini satuvad. Eestlasi ja Eesti seltse leidub üle kogu Ühendriikide ning paljudel on siin sugulasi, kellele on oluline side kodumaa ja lähedastega,“ sõnas Ratas väliseestlusest kõneldes. “Need on südantsoojendavad lood, mis näitavad, et eestlased hoiavad kokku ja kodumaad hinges hoolimata suurtest vahemaadest.“



Indiana ülikoolis Bloomingtonis pidas peaminister täissaalile loengu sajandivanusest Eestist, kus tõstis esile ka lähenevat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise olulisemaid proovikivisid.



Täna suundub peaminister Ratas Indianapolisest edasi San Fransiscosse, kus tutvub kahe maailmatuntud ettevõtluse arendamise keskusega, toetab Eesti idufirmasid ärisuhete edendamisel ning külastab Stanfordi ülikooli raamatukogu, mille arhiivis asub suurim Eesti kogu Ameerika Ühendriikides.