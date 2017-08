Oscari-võitja Sandra Bullock annetas orkaan Harvey ohvrite abistamiseks Punasele Ristile miljon dollarit.

„Olen lihtsalt tänulik, et saan seda teha,“ ütles 53aastane näitlejanna, kel on ka endal Texase osariigis kodu, E! Newsile tehtud avalduses. „Peame üksteise eest hoolitsema.“

Harvey ohvritele on appi tõtanud teisedki staarid. Tõsielukuulsus Khloe Kardashian teatas, et tema, ta õed ja ema Kris Jenner annetavad pool miljonit dollarit. Räppar Chris Brown on omalt poolt andnud 100 000, Jennifer Lopez ja mitmed teised meelelahutustegelased 25 000 dollarit. Oma abi on lubanud ka Houstoni tuntumaid elanikke Beyoncé Knowles.