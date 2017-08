Ligi sajandi jooksul on Eesti koolides toimunud rohkelt muutusi, kui pigem seisid 20. sajandi alguses klassi ees nooremad õpetajad, kellest suur osa mehed.

Vanuserühmade vahel jagunesid mehed üsna võrdselt: igas kümneaastases vanuserühmas oli mehi 2,5 kuni 3,5 protsenti õpetajate üldarvust. Mulluste andmete kohaselt oli vanuserühmas 20-29 mehi viiendik ja vanuserühmas 50-59 vaid veidi üle kümnendiku.

(stat.ee)

„See annab lootust, et üldhariduskoolide õpetajate sookoosseis tulevikus veidi tasakaalustub. 1922. aastal oli vanuserühmas 20-29 naisõpetajaid rohkem kui meesõpetajaid, mis on märk, et õpetajatöö femineerumine algas juba Eesti Vabariigi algaastatel,“ kirjutab Statistikaamet enda blogis.