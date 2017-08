HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul oli Rakvere lihatööstuse tapamajas möödunud aastal aset leidnud rikkumine kahetsusväärne juhtum ning tema sõnul on tänaseks tehtud juba kõik vajalik selleks, et selliseid olukordi tulevikus ei tekiks. Anne Mere sõnul on toiduhügieeni ja loomade heaolu järelevalveks lihatööstuses igapäevaselt kohal Veterinaar- ja toiduameti ametnikud, kes viivad regulaarselt läbi ka erikontrolle. „Aastatel 2012-2016 on amet teinud 49 erikontrolli, mille käigus tehtud ettekirjutustest on loomade heaolu puudutanud vaid üks. Kahtlemata on ka üks juhtum liiga palju, kuid kinnitan, et see probleem on tänaseks lahendatud,“ rõhutas Mere.

Esiteks on tema sõnul tagatud, et tapamajas oleks alati eriolukordadeks varutud sööt, mida hoitakse niiskuskindlas ruumis. Teiseks kontrollitakse sööda heakorda perioodiliselt, et ära hoida selle kvaliteedilangus mistahes muul põhjusel.

„Kolmandaks oleme oma tööprotseduure täpsustanud, et informatsioon kvaliteetse sööda puudumisest jõuaks edaspidi õigeaegselt töötajateni, kes saavad operatiivselt uut sööta hankida. Seega plaan B on paigas ja see on 100% vettpidav,“ kinnitas Mere. Samas nendib ta, et kahe juhtumi valguses on näha, et kõige suurem risk loomade heaolule on tehnika tõrkumine ning asjaolu, et tööjuhised ei anna alati piisavalt selgeid instruktsioone eriolukordadeks.