Täna tähistab 13. sünnipäeva Kanal 2 uudistemagasin "Reporter". Esimene saade oli eetris 30. augustil 2004.

"13 aastaga on "Reporter" vägitegusid teinud omajagu, murdnud rekordeid ja tabusid ning tõusnud telemaastikul oma ala liidriks," kirjutab Kanal 2 oma sünnipäevaõnnitluses.

Et tagasi vaadata kõikidele vahvadele juhtumistele, on esmaspäeval eetris erisaade "Reporteri kuraditosin", kus 13 "Reporteri" tegijat jagavad oma meeldejäävamaid hetki, mis saadet tehes ette on tulnud.

Vaata ka meeleolukat galeriid!