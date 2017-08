Nädalavahetuse eel Texases asuvat Houstonit tabanud orkaan Harvey't on hullema hirmus juba kõrvutatud ka selle sõsara Katrinaga, mis 2005. aasta augusti lõpul Louisiana osariigis asuvat New Orleansi laastas. Kui Harvey on seni nõudnud teadolevalt 20 inimese elu, siis Katrina tõttu hukkus 1833 inimest. Viimast peetakse riigi ajaloo suurimaks looduskatastroofiks, mida seni nähtud. Foto on tehtud 2015. aastal ehk 10 aastat pärast Katrinat (Reuters / Scanpix) Linnad Katrina: Enne orkaani elas New Orleansis ligikaudu 455 000 inmest. Suures osas merepinnast madalamal paikneva linna rahvastiku arv pole tänaseni täielikult taastunud. Hetkel elab New Orleansis alla 400 000 inimese.

Harvey: Houston on suur, autodest sõltuv, madalal, kuid merepinnast mitte allpool asuv linn. Selle populatsioon on enam kui kaks miljonit inimest. Linnas on välja arendatud veeteede süsteem, mis peaks abiks olema üleujutuste korral. 29. august Houstonis (AP / Scanpix)

Tormid Katrina jõudis kolmanda astme tormina Louisiana ja Mississippi piirile 2005. aasta 29. augustil. Täna võib öelda, et tormi suhteliselt madal klassifikatsioon osutus petlikuks.