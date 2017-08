Endine Spice Girlsi lauljatar Victoria Beckham on tänapäeval ülimõjukas moedisainer.

David Beckhami kaunis kaasa paistab viimasel aja peamiselt pidžaamasid promovat - ta on sel suvel New Yorgis ringi lehvinud nii roosa kui ka helesinise rõivakomplektiga.

New York Post teab kirjutada, et pidžaamad on pärit Victoria 2018. aasta moekollektsioonist, mida pole veel ametlikult esitlenud.