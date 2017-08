Sügis on kohe käes ja inimesed naasevad linnades asuvatesse korteritesse. Nii mõnedki neist jätavad aga suveks võetud lemmikud mõne talu väravasse või hülgavad metsa. Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) palub „ära visatud“ loomadest ja võimalusel ka loomahülgajatest kindlasti teada anda.

Viimane teadaolev juhtum toimus Narvas, kus head inimesed leidsid 26. augustil ühest Tiimani tänava prügikastist kinni seotud käppadega koerakese.

„Eestimaa Loomakaitse Liit on saanud juba kaks teadet tõenäoliselt hüljatud koerte kohta. Ka võõrastest kassidest, kes üleöö ilmusid ühte või teise majapidamisse, on teada antud. Kahjuks on tegemist loomakaitsjate jaoks iga-aastase rutiiniga“, ütles ELL juhatuse liige Kaija Paalberg ja lisas, et hulkuvate loomade varjupaika toimetamise peab seaduse kohaselt korraldama kohalik omavalitsus ning odav see kindlasti pole.