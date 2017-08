Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu ja Tallinna Ülikooli sotsioloogiadoktorandi Aminul Islami sõnul võiks Eesti kui innovatsioonimeelne väikeriik lubada oma tühjadel väikesaartel katsetada erinevate ühiskonnavormidega.

"Loodusteadustes on tavaline, et luuakse hüpoteese, kuidas miski võiks toimida, proovitakse kontrollitud laboritingimustes erinevaid lähenemisi ja leitakse katsega parim lahendus. Ühiskonna korraldamisel me selliseid väikeseid katseid ei tee, vaid tegelikult eksperimenteerime kogu aeg terve ühiskonnaga," ütles sotsioloog.