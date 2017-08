Mees tahtis oma endist sõbratari tagasi enda ellu, mistõttu otsustas, et seab ta uuele mehele armulõksu. See pidi tõestama, et uus mees on ebausaldusväärne, misjärel naine endise mehe juurde võiks pöörduda. Asi jõudis aga hoopis teistsuguse lõpuni.

Videol olev Adam oli meeleheitel ja tahtis endisele sõbratarile näidata, et ta uus mees on truudusetu tegelane, kirjutab The Sun.

Ta kutsus naise kohale, et talle kaamerate vahendusel näidata, kuidas tolle uus kutt langeb seksika ja flirtiva naise lõksu.