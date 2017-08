Houstonis kehtestati öötundideks liikumiskeeld, et tegeleda troopiliseks tormiks vaibunud Harvey laastamistööde tagajärgedega.

Mõne päevaga on maha tulnud rekordarv sademeid, mille tõttu on vee alla jätnud suur osa linnast, vahendab BBC. Väljaande andmeil on praeguseks hukkunud juba vähemalt 20 inimest.

Kodudest lahkunud inimesed on pelgupaiga leidnud erinevates varjupaikades. (Reuters, AP, AFP/Scanpix)

Houstoni linnapea Sylvester Turneri sõnul on keelutundi vaja selleks, et hoida silm peal inimeste poolt juba maha jäetud kodudel ehk vältida võimalikke röövsissetunge. Oma kodu on jätnud juba tuhandeid inimesi.

Eriloata tänavail viibimine on keelatud ajavahemikul 00.00-5.00.

Eile külastas Texase osariiki ka USA president Donald Trump, et isiklikult tutvuda tormi tekitatud kahjudega.