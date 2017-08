Superstaar Justin Bieber pöördus maikuus Long Islandi kliinikusse delikaatse probleemiga: laulja kartis, et jalgpallimängus saadud trauma tagajärjel on üks tema munanditest väändunud.

Õnneks on endise lapstähe keradega kõik tipp-topp korras, kuid sama ei saa öelda ühe haiglatöötaja kohta, kirjutab New York Post.

Kelly Lombardo nimeline naine väidab New Yorgi inimõiguste osakonda esitatud kaebuses, et ta on alusetult vallandatud. Väidetavalt nuuskis Kelly Bieberi haigusloos, kuna oli kuulnud kõlakat, et staar võeti haiglasse suguhaiguse, mitte munandivigastuse tõttu.

Lombardole pisteti sulg sappa, kuid nüüd kinnitab ta, et tema pole Bieberi haiguslooga tutvunud ning teda olevat vallandatud vaid seetõttu, et ta on naine. „Minu klienti süüdistatakse alusetult tema sugupoole tõttu,“ väidab Lombardo advokaat David H. Rosenberg New York Postile.