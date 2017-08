Juttu oli Meriton hotelli sviidist, milles ööbimise arve saajaks oli Savisaar ja mille eest tasuti sularahas. Öö eest oli tarvis maksta vaid 100 eurot. Kuuspu ei pidanud sellist summat ebatavaliseks, kuna hotellitubade hinnad on hooajast ja kliendist sõltuvalt erinevad.

Tunnistaja Siiri Mark

Jätgmisena andist tunnistusi Viru hotellis töötanud Siiri Mark.

Mark seletas, et oli suhelnud kõige rohkem linna esindaja Jonatan Heinapiga seoses INTA konverentsi korraldamisega Viru hotellis. Mark rääkis, et oli Heinapile,Kersti Kondile ja Heili Luigele tutvustanud Viru hotelli uusi tube, konverentsiruume ja restorani.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs päris Siiri Markilt Viru hotelli võimaluste kohta ja selle kohta, kui palju Mark Meriton hotelli võimaluste kohta teab. Näidetena tõi Nääs välja näiteks SPAs käimise võimaluse ja selle, kas suurel konverentsiruumil on aknad. Viru hotellis polnud kumbagi, samas kui Meriton hotell võimaldas mõlemat.

Siiri Mark. (Tiina Kõrtsini)

Nääs pinnis Siiri Marki ka kaitsepolitseile esitatud meilivestluste kohta. Mark seletas, et otsis esitatud e-kirju Jonatan Heinapi nimega seoses. Meilivestluse kohta uuris ka Kofkini kaitsja Aivar Pilv. Kaitsjad tahtsid teada saada, kuidas oli meilivestluses osaline Kersti Kont. Mark sattus küsimisest selgelt kimbatusse ja tunnistused lõppesid riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse täpsustavate küsimustega, mille vastustest tuli välja, et kui Mark otsis kaitsepolitseile esitamiseks meile Jonatan Heinapi nime järgi, siis ei oleks ta selle otsinguga leidnud Kersti Kondiga seotud meilivestlust.

Tunnistusi annab Siret Kotka-Repinski

Kotka-Repinski seletas, milline reisi korraldmine välja nägi. Kotka-Repinski sõnul olid nad Edgar Savisaarega sõbrad ja Savisaar rääkis Kofkinile Kotka-Repinski tervisemurest, mille peale Kofkin pakkus välja reisile mineku. Kotka-Repinski sõnul oli reis täielikult keskendunud tema tervisele, kuigi ta mäletas, et oli Hispaanis olles ka poodides käinud.

Kotka-Repinski sõnul olid lennupiletid tema tasuda ja majutus oli Savisaare korraldada. Oma protseduuride eest tasus Kotka-Repinski ise. Alguses olevat tasunud üks arst, kes oli Kotka-Repinskiga kohapeal ja oskas hispaania keelt. Arstide ja protseduuride leidmiseks sai Kotka-Repinski abi Kofkinilt, kellele Kotka-Repinski lõpuks protseduuridele kulunud raha tagasi maksis.

Kotka-Repinski sõnul kasutasid nad Edgar Savisaarega hispaania reisi ajal transpordiks ka Kofkini isiklikku autot ja autojuhti.

Seoses rahvusvahelise INTA konverentsiga, siis Kotka-Repinski sellega enda sõnul ei tegelenud, kuna tema oli seotud kohaliku tegevusega. Ta tunnistas, et oli sellest konverentsist teadlik, kuid ei võtnud mingil moel konverentsi korraldamisest osa.

Siret Kotka-Repinski (Tiina Kõrtsini)

Kaitsjad Oliver Nääs ja Aivar Pilv esitasid küsimusi, mis puudutasid Savisaare ja Kofkini vahelisi suhteid. Kotka-Repinski kinnitas, et Savisaare ja Kofkini puhul saab rääkida aastakümneid kestnud sõprusest ja tegemist on tõeliselt heade sõpradega. Sellega Kotka-Repinski tunnistus lõppes ja istung jätkub kell 13.

Tunnistusi annab Taavi Aas

Aas seletas kohtule alguses, milliseid tööülesandeid ta Keskerakonnas möödunud aastatel täitnud on.

Kui rääkida rahvusvahelisest INTA konverentsist, siis oli Aas konverentsi korraldamisel üks juhtidest. Aasa sõnul otsustas konvernetsi toimumispaiga üle vastav komisjon ja ta tunnustas, et algusest peale oli laua peal olnud kaks valikut Viru ja Meriton. Hotelli valimisega oli seotud Heili Luik, kes oli Aasale öelnud, et Meritonis on paremad võimalused kui algseks valikuks olnud Viru hotellis.

Edgar Savisaarega rääkis Aas enda sõnul vaid võimalikest valikutest. Aas tunistas, et on nüüd kohtuistungeid jälgides teada saanud lindistusest, kus Savisaar ütles, et ta eelistab üht hotelli teisele. Aas oli selle vestluse ära unustanud. Samas ei näe Aas selles midagi imelikku, sest linnapealt oodatakse seda pidevalt ja praegu Tallinna linnapea kohuseid täites on ta seda ka omal nahal tunda saanud. Savisaare eelistuse tagamaadele ta ei mõelnud.

Selle kohtumise, kus Savisaar oma eelistusest rääkis, täpsemaid asjaolusid Aas ei mäleta. Aas mäletas vaid seda, et kui Heili Luik oli Meriton hotellis käinud ülevaatust tegemas, oli ta tagasi tulles kindel, et Meriton on INTA konverentsi pidamiseks parem koht kui Viru hotell.

Taavi Aas. (Tiina Kõrtsini)

Juttu tuli ka Kofkini kioskidest, mis olid ilma kasutusloata ikkagi kasutusel. Aas oli sellega seotud olnud ja oli enda sõnul kasutusloa puudumisest teada saades esimesel võimalusel käskinud paberimajandus korda saada. Lubade asjus oli Aas suhelnud Kofkini erinevate ettevõtete juhatuse liikme Peedu Zeigeriga. Aas oli Zeigerilt lubade puudumisest rääkides vastuseks saanud "dokumendimajandamise venimine" laadseid vabandusi, mida ta enda sõnul juba palju kuulnud oli.

Nääs uuris täpsemalt Tallinna vanalinnas Kofkini jaoks pikendatud rendilepingu kohta. Aas seletas, et sageli on lepingute pikendamisel erandeid ja suur roll oli sellel, et tegemist oli vanalinnaga. Ta lisas, et reeglina käib see nii, et kui on rentnik, kes on oma kohustusi täitnud, siis ei ole see ebatavaline, et eelistatakse vana rentnikuga lepingu pikendamist uue tundmatu tegelasega uue lepingu sõlmimisele. Aasa sõnul oli tegemist kahe majaga, millel mõlemal oli on oma eripära. Ühel on pikk valgusšaht, mis on vanalinna majade puhul eriline ja teisel majal oli suur sisehoov, mis pidi inimestele läbi jalutamiseks avatuks jääma.

Kohale oli tulnud salapärane Natalja, kes Savisaarega Meriton hotellis kohtus.

Natalja. (Tiina Kõrtsini)

Savisaare kaitsja Oliver Nääs kordas oma taotlust Natalja tunnistused kuulamata jätta, kuid kohus ei rahuldanud seda. Siis palus Nääs kohtuistung tundliku informatsiooni pärast tunnistuste ajaks kinniseks kuulutada, kuid kohus ei rahuldanud ka seda ja tõi näiteks Siret Kotka-Repinski, kelle puhul oli samuti varasemael istungitel juttu tundlikust infost, kuid kelle tunnistuste andmisel täna kõik sujus.

Natalja sõnul oli ta Edgar Savisaarega Meriton hotellis ja Savisaar oli talle öelnud, kuhu ta minema peab.

Natalja seletas, et ta lahkus hotellist üksi. Nad läksid Savisaarega koos välja ja siis Savisaar sõitis autoga minema. Natalja lahkus üksi. Natalja sõnul jäi see kohtumine Meritonis viimaseks korraks.

Kaitsjatel ei olnud lisaks prokurör Evestuse küsimustele midagi enam küsida.

Meritoni töötaja purskus tunnistajapingis nutma

Tunnistajapingis seisab Meritoni töötaja, kelle nime alt läks läbi Edgar Savisaare arve. Neiu sõnul ei pruukinud tema isiklikult oma arve koostaja olla, kuna mõni uuem töötaja võis seda tema eest teha. Samamoodi ei tea ta, kuidas toa eest maksti. Ta jagas kohtuga oma eeldust, et Savisaare sugune mees küll ise letis oma arveid maksmas ei käi, vaid ilmselt tegi seda keegi tema eest.

Aasta tagasi oli ta andnud juhtumi uurijatele ütluse, et keegi pidi tulema Saisaare eest maksma. Täna ütles noor naine, et ta ei mäleta mitte midagi sellest ja tema ei olnud ei arve koostamise ega selle eest maksmisega kuidagi seotud.

Noor neiu räägib vastuoluliselt ja vahepeal raskelt ohates. Ta toob välja oma halva mälu ja ütles, et ta tahaks hea meelega aidata, kuid ta ei tea, miks ta aasta tagasi uurijatele sellist juttu rääkis. Saalis istujad itsitavad tüdruku seletuste üle.

Hetk hiljem hakkas neiu nutma ja ütles, et kõik on tema vastu. Nääs viis tunnistajale pisarate pühkimiseks salvrätiku.

Vägev seletas Nääsi küsimuste põhjal, et aasta tagasi olid kaitsepolitsei uurijad väga ootamatult tööl tema küsitlema tulnud ja kui ta ei olnud nõus nendega koos kuhugi sõitma, siis viidi küsitlus läbi kõrvalises parklas. Evestus töö välja, et Neiu oli antud ütlused hiljem üle lugenud ja need tõeseks tunnistanud, seega mingisugusest tunnistuste väljapressimisest ei saa juttu olla.

Ülekuulamine jätkub, tunnistajapinki astub Kersti Kont

Kont seletas, et ta puutus INTA konverentsi korraldamisega kokku ja tema ülesanne oli galaõhtusöögi korraldamine ning samuti puutus ta ürituse toimumiskoha valimisega kokku.

Tema, Jonatan Heinap ja Heili Luik vaatasid üle Viru hotelli ja Meriton hotelli ning andsid pärast seda oma soovituse. Algselt oli Kondi sõnul eelistuseks Viru hotell, kuid pärast Meriton hotelli võimalustega tutvumist kaldus eelistus Meritoni kasuks. Kont seletas, et ta ei olnud otsustava komisjoni liige ja ta ei tea täpselt, kes ja kuidas valiku tegi.

Kont seletas Nääsi küsimuste põhjal, et mitte keegi ei survestanud neid Heili Luige ja Jonatan Heinapiga minema Meriton hotelli üle vaatama. Otsus Meritoni soovitada tekkis kohe pärast hotelli külastust.

Tunnistusi annab Jonatan Heinap

Heinap töötas INTA kongressi korraldamise ajal linnakantseleis ja oli peamine hotellidega suhtleja. Kui Viru hotell ja Meriton hotell lõpuks sõelale jäid, siis käidi mõlemad hotelid läbi ja Meriton tundus Heinapi sõnul õdusam ja värskem. Ka Heinap rääkis, et otsus Meritoni soovitamise kasuks tehti kohe pärast mõema hotelli külastamist.

Heinap ütles, et kui Viru hotell oleks teinud parema pakkumise, siis oleks soovitus tulnud kindlasti Viru hotelli kasuks.