Meeleolukas suurshow "Su nägu kõlab tuttavalt" toob sel sügisel ekraanile juba oma 6. hooaja! Kaheksast osalejast on tänaseks selgunud viis, kelleks on Hele Kõrve, Daniel Levi Viinalass, Hanna Martinson, Bert Pringi ja Marta Laan. Täna selgus ka kuues osaleja, kelleks on sensatsiooniline noortedirigent Valter Soosalu!

„Olen väga ootusärev, mu elus pole veel kunagi nii hullumeelset projekti ette tulnud. Juba mõnda aega liigun ringi kergelt muiates, sest hea nali ja muusika on mulle väga olulised ning näosaade aitab neid suurepäraselt ühendada. Lisaks olen siiani üllatunud, et elu on mulle sellise võimaluse pakkunud,“ kirjeldab Valter oma esimesi emotsioone.

Millist muusikažanri või artisti peab Valter aga väljakutseks? „Iga žanr ja artist esitab omamoodi väljakutse. Lõpuks maksabki ilmselt see, missuguseid tahke sa parodeeritava olemuses märkad, missuguseid väljakutseid neis leida oskad. Ma loodan, et suudan vajadusel iseendalegi naljakas olla. Siis on vähemalt üks inimene, kes naerab. Muidu läheks juba piinlikuks,“ sõnab Valter.