Eile jõudis Texase osariiki USA president Donald Trump ühes oma abikaasa Melaniaga, et saada ülevaade toimunust ning väljendada toetust kohalikele.

Donald ja Melania Trump külastasid tormist laastatud Texase osariiki (AP, AFP, Reuters/Scanpix)

Trumpid külastasid nii Corpus Christit kui ka Austinit, annab CNN teada. Corpus Christis teatas Trump, et praeguse võib tuua eeskujuks, kuidas ka tulevikus taoliste võimalike looduskatastroofidega toime tulla. Omakorda presidendi tegevusega oli rahul vabariiklasest Texase kuberner Greg Abbot, kes sõnas: "Sain teada, et saame presidendi ning tema meeskonnaga arvestada".

Austini päästekeskuses viibides tõdes Trump, et kahjuks on juhtunul pikaajalised mõjud. "Mitte keegi polnud midagi sellist seni näinud. Mitte keegi pole enne näinud sellises koguses vett," ütles president. "Ilmselt pole meie riigi ajaloos varem midagi nii kulukat ette tulnud," lisas Trump, viidates kahjudele, mida Harvey on tekitanud.

Hetkel on Harvey tõttu Texase osariigis teadaolevalt hukkunud juba üheksa inimest.