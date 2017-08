Valimisliidu loonud Sõõrumaa uus arendus pahandab linnaelanikke ()

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa plaan ehitada Tammsaare ärikeskuse kõrvale uus büroohoone on kohalikud elanikud tagajalgadele ajanud, sest kõrge hoone kerkiks muinsuskaitseobjekti ette ja miljööväärtusliku ala lähedale, mis kahandaks märkimisväärselt nende alade väärtust.

Sõõrumaa firmale ESS Kinnisvara kuuluval kinnistul aadressil Järve tänav 34a, kuhu uut büroohoonet kavandatakse, asub muinsuskaitse all olev Tondi sõjaväelinnaku staabihoone, kirjutab Äripäev.

Kui Kaamos Kinnisvara AS tahtis 2000. aastate alguses ehitada Tammsaare ärikeskuse suuremana kui ta praegu on, ei andnud linn neile selleks luba, sest see varjanuks vaadet vana sõjaväestaabi hoonele.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist Diana Haapsal kinnitas, et Sõõrumaa detailplaneeringule on seatud muinsuskaitselased eritingimused, mis kehtivad viis aastat ja mis on topelt kooskõlastatud ning nii kaua, kuni tingimustest kinni peetakse, krundile ehitamisega probleeme pole.

Järve asumi elanikke esindav Anton Siniorg leiab, et linna planeerimisel võiks piirkondi vaadata vähemalt 10-20 aasta perspektiivis. Samuti on tema sõnul probleem see, et kõik kõrghooned, mis on Järve asumi ümber juba planeeritud või planeeritavad, on pigem autokesksete lahendustega ega mõtle eriti jalakäijatele ega kohalikele elanikele.