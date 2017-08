Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur teatas täna, et eilne raketikatsetus oli prelüüdiks Guami territooriumile suunatud sõjalistele operatsioonidele.

Veel andis agentuur teada, et Kim Jong-unil on maailmas kõige võimsam raketisüsteem. Ka teatasid Põhja-Korea ametnikud CNN-ile, et Kim jäi raketikatsetusega väga rahule.

Guami kuberneri sõnul ei kavatseta ohutaset saarel muuta. "Me teadsime Põhja-Korea varasematel aastatel tehtud käikude põhjal, et seoses USA, Lõuna-Korea ja tema liitlaste vahelise ühistegevusega võib Põhja-Korealt nüüd sellist tegevust oodata," ütles Guami sisejulgeolekunõunik George Charfauros.