Saue abilinnapea Andres Kaarmanni töökoormus kasvab kooliaasta alguses kahekordseks: peale poliitikutöö täidab ta septembris Saue gümnaasiumis direktori kohustusi. Peale huvide konflikti – linna haridusküsimused on samuti Kaarmanni hallata – kerkib küsimus, kas ta saab võimaluse kuritarvitada direktorirolli. Lähenemas on kohalikud valimised, kus seekord saavad hääleõiguse ka 16- ja 17aastased koolilapsed.

„Suurt konflikti ma selles ei näe,“ ütleb Saue abilinnapea Andres Kaarmann. „Linnavalitsuses on ka haridusametnik ja juhataja, kes reaalselt asjaga tegeleb,“ kommenteerib Kaarmann olukorda, kus ta 1. septembrist 1. oktoobrini on Saue gümnaasiumi direktori kohusetäitja, kelle ülemuseks linnavalitsuses on – oh üllatust! – tema ise. Abilinnapeana on haridusvaldkond just Kaarmanni vastutada.

Küsimusele, kas põhikohaga poliitiku asumine koolijuhiks kuu aega enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi pole probleem, vastab Kaarmann: „See on nii provotseeriv küsimus. Kas koolidirektorid, kes [valimistel] kandideerivad, peaks samuti selleks ajaks n-ö ametikohalt kõrvaldatama? Kindlasti mingit propagandat koolis ei toimu, see on ka linnavalitsuses kokku lepitud,“ kinnitab Kaarmann.