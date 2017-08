Sotsiaaldemokraatide Tallinna valimisprogrammis on linnapea kandidaadi Rainer Vakra sõnul olulisel kohal lapsed ja haridus, roheline mõtte- ja teguviis ning Tallinna tõus Euroopa spordipealinnaks.

„Pealinna 120 lasteaiast vajavad üle poolte remonti ja me teeme need korda. Täpselt samuti nagu me tagame lasteaedades tervisliku ja tasuta toidu. Lasteaialapsed saavad varajase võõrkeeleõppe võimalused ja kõigis Tallinna põhikoolides algab võõrkeele õpetamine esimeses klassis. Nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased saavad tasuta koolilõuna kõrval võimaluse ka tasuta hommikupudruks,“ tutvustas Vakra programmi, mis eile õhtul piirkonna üldkoosolekul heaks kiideti.

Sportimisharrastuse laiendamiseks soovivad sotsiaaldemokraadid tõsta Tallinna sporditegevuse toetuse baassummat 300 euroni ning anda igale lapsele võimalus osaleda tasuta ühe huviala- või spordiringi töös.