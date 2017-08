Valimistel kandideerimiseks andsid viimase tõuke sotside eestivaenulikud avaldused, märkis Nirgi. “Kui teatud seltskond on Eesti rahva vastu sõja kuulutanud, siis ei saa seda pealt vaadata.”

Nirgi selgitas, et kandideerima ärgitas teda eelkõige mure laste tuleviku pärast. “Ma ei soovi, et lapsed kasvaksid mingisuguses multikulti riigis, kus puuduvad väärtushinnangud ja turvalisus. Nüüdsel ajal ei peaks meile eeskujuks olema Brüssel, vaid rahvuslikku poliitikat ajavad Poola ja Ungari,” ütles Nirgi.

EKRE ridades püüab talupidaja tähelepanu juhtida peretalude olukorrale. Samuti leiab Nirgi, et peaksime Läti eeskujul piirama maa müüki välismaalastele.

Johannes Nirgi perre sündisid nelikud 9. juulil, varem kasvas peres kolm last. Tegu on esimese korraga viimase poolesaja aasta jooksul, mil nelikud on Eesti pinnal ilmavalgust näinud.