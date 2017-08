Keskerakonnaga Tallinna linnapea tooli pärast võistlevate rivaalkandidaatide hinnangul on ühistupanga näol tegukahtlase räkitiga, millega proovitakse sekkuda toimivasse erasektori valdkonda.

Keskerakonna pealinna esinumber Taavi Aas on kindel, et ühistupank on vajalik projekt, mis annab inimestele võimaluse tegeleda ühistulise tegevusega muidu karmilt reguleeritud valdkonnas, kirjutab ERRi uudisportaal.

Martin Helme (EKRE) tõdeb, et kuigi ta on ühistulise tegevuse pooldaja, on panga loomisse kaasatud linnaraha ning seejuures on tema väitel inimesi sunnitud investeerima veel mitte-töötavasse panka.

Rainer Vakra (SDE) ja Kristen Michal (Reformierakond) kinnitavad taas, et nemad sulgevad võimule saades päeva pealt kõik “edgarsavisaarelikud” pilootprojektid nagu ühistupank, linnatelevisioon ja linnapood.

Raivo Aegi (IRL) arvates on ühistupank õnnetu projekt ning sinna investeeritud raha on tõenäoliselt praeguseks läinud töötajate palkade maksmiseks, kuid pangast endast pole asja saanud.