Enne uut õppeaastat on osa koolidirektoreid silmitsi raske olukorraga: õpilased tulevad suvevaheajalt tagasi, aga klassi ette pole neid õpetama panna mitte kedagi.

Eestis on Euroopa kõige vanemad õpetajad, pensionieelikutest õpetajaid on kaks korda rohkem kui alla 30-aastaseid.

„Kui inimene õpib viis aastat ülikoolis ja teab, et tema perspektiiv on see, et temaga sama haridusega inimesed saavad temast oluliselt rohkem palka, siis ei ole see pikas perspektiivis motiveeriv. Jah, selles ametis on vaja ka missioonitunnet, aga missioonitunnet ei kannata ka pikalt leivale panna,” ütleB haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.