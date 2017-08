Möödunud laupäeval said vabatahtlikud loomapäästjad Aimar Paenurm ja Kelly Ardan oma Facebooki lehele Seltskond Käppadel kirja, et Mustvee kandis on juba pea kaks nädalat ringi jalutanud neli toonekurge, kes ei saa lennata, sest nende suled on kokku kleepunud.

Päästetud kured viidi Eesti metsloomade ühingu hoiukodusse, kus neid prooviti pestes puhtaks saada, ent tulutult. „Oluline oleks teada, mis ainega on tegu, sest siis saab seda vastava vahendiga ka eemaldada,” selgitas Paenurm.

Tema sõnul teeb lindude olukorra kriitiliseks asjaolu, et sügis läheneb ja tuleb aeg lõunasse lennata, kuid kleepunud sulgedega ei saa sel aastal koorunud noored kured isegi lendamist harjutada.