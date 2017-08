Tallinnas Kalamajas remonditud Gustav Adolfi algklasside maja katusele saab maanduda helikopteriga, kooli direktori Hendrik Aguri (fotodel) sõnul pole tegu siiski sertifitseeritud maandumisplatsiga.

Lennundushuvilisest Agur peab platsi oluliseks: „Eriolukordade puhul võib ainuüksi sellest teadmisest olla võiv abi olla elulise tähtsusega. Pealegi on lennundusseaduse järgi maandumiseks vaja kahte asja: kapteni otsust ja maaomaniku luba.“

Direktor ei välista ka muude lendude vastuvõtmist: „Loodan, et meie koolis käivad õpilased saavad nii targaks ja naksakaks, et soovi korral on tulevikus nende elus kopter tavaline transpordivahend.“

GAGi uue maja rajamine maksab 6,5 miljonit eurot, küsimusele palju maksis kopterile sobiliku katuse rajamine ja kelle initsiatiivil see valmis, direktor ei vastanud.

